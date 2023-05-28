Талибан угрожает захватить Иран: на границе произошли бои
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Афганские талибы атаковали пограничный пост Ирана. Как следствие, двое иранских пограничников и один боец исламистского движения убиты в результате стрельбы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Афганский журналист BBC Таджуден Соруш опубликовал накануне распространяемое талибами видео, на котором видно, что те подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.
Taliban выпустили это видео с сегодняшней’атаки, показывающее, что они подошли близко к иранской базе в приграничной зоне. pic.twitter.com/IFvFq7Trn8— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) 27 мая 2023 года
В свою очередь, Минобороны Афганистана обвинило иранские силы в открытии огня.
Главари Талибана готовы начать джихад против Ирана "с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки".
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«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», – заявил один из них.
Дополнение
Столкновение сторон произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси в этом месяце предупредил талибан не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд.
Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года, ограничив поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение. Также перед атакой в МИД Ирана заявили, что Иран не признает талибов.