Талибан угрожает захватить Иран: на границе произошли бои

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13 марта, 19:26 • 46728 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104203 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107373 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107563 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101581 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94722 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Афганские талибы атаковали пограничный пост Ирана. Как следствие, двое иранских пограничников и один боец исламистского движения убиты в результате стрельбы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Афганский журналист BBC Таджуден Соруш опубликовал накануне распространяемое талибами видео, на котором видно, что те подошли близко к иранской базе в приграничной зоне.

Taliban выпустили это видео с сегодняшней’атаки, показывающее, что они подошли близко к иранской базе в приграничной зоне. pic.twitter.com/IFvFq7Trn8

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) 27 мая 2023 года


В свою очередь, Минобороны Афганистана обвинило иранские силы в открытии огня

Главари Талибана готовы начать джихад против Ирана "с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки".

Цитата

«Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран», – заявил один из них.

Дополнение

Столкновение сторон произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси в этом месяце предупредил талибан не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд.

Иран обвинил правителей афганских талибов в нарушении договора 1973 года, ограничив поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы отвергли это обвинение. Также перед атакой в МИД Ирана заявили, что Иран не признает талибов.

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