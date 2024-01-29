В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

В столице Южной Кореи Сеуле внедорожник въехал в охранный пост перед посольством России, серьезно ранив дежурившего полицейского. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в 10:10 вечера в воскресенье, и офицера доставили в больницу с серьезными травмами шеи и плеч, сообщили чиновники.

По словам правоохранителей, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители устанавливают точную причину аварии.

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