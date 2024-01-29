В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ
В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца
За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.
Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity
Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов
Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.
Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми
Правительство Великобритании планирует запретить продажу одноразовых вейпов и подтверждает намерения ввести закон, запрещающий людям, рожденным после 1 января 2009 года, покупать табачные изделия. Это имеет целью предотвратить никотиновую зависимость у молодых поколений, сделав вейпы менее привлекательными для детей с помощью ограничений на вкусы, упаковку и выкладку в магазинах.
Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot
Словакия ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны Словакии объявил о переговорах и планах получить скидку на оружие.
The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие
ХАМАС использовал израильское оружие и неразорвавшиеся боеприпасы, собранные в Газе, для совершения атак против Израиля 7 октября, согласно недавнему сообщению New York Times со ссылкой на израильские источники. Это оружие изначально было передано или использовалось израильскими военными.
Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине
ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.