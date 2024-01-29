В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  156022 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  228719 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  228220 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  214808 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  247789 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  241146 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  208528 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  208910 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  208771 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173028 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.

Новости Мира •   •  747 просмотра
В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.

Война •   •  2688 просмотра
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.

Новости Мира •   •  2291 просмотра
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  3082 просмотра
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.

Война •   •  6079 просмотра
Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов

Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.

Общество •   •  7460 просмотра
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов

Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми

Правительство Великобритании планирует запретить продажу одноразовых вейпов и подтверждает намерения ввести закон, запрещающий людям, рожденным после 1 января 2009 года, покупать табачные изделия. Это имеет целью предотвратить никотиновую зависимость у молодых поколений, сделав вейпы менее привлекательными для детей с помощью ограничений на вкусы, упаковку и выкладку в магазинах.

Здоровье •   •  5799 просмотра
Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми

Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot

Словакия ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны Словакии объявил о переговорах и планах получить скидку на оружие.

Война •   •  8889 просмотра
Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot

The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

ХАМАС использовал израильское оружие и неразорвавшиеся боеприпасы, собранные в Газе, для совершения атак против Израиля 7 октября, согласно недавнему сообщению New York Times со ссылкой на израильские источники. Это оружие изначально было передано или использовалось израильскими военными.

Война •   •  11210 просмотра
The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине

ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.

Экономика •   •  12586 просмотра
Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине