Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"

Согласно сообщениям государственных СМИ, Северная Корея подтвердила проведение учений по стрельбе стратегическими крылатыми ракетами у западного побережья страны, с целью "совершенствования навыков стратегической атаки и пересмотра позиции быстрого реагирования", передает УНН с ссылкой на Yonhap и KCNA.

Детали

За прошедшие сутки, Северная Корея объявила об успешном испытании стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2". Официальное информационное агентство коммунистической страны прокомментировало, что эти учения имеют целью проверить контратакующую способность армии Северной Кореи.

Эти учения в значительной степени способствовали совершенствованию навыков стратегической атаки и пересмотру позиции быстрого реагирования наших вооруженных сил и не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран - отметили в KCNA

Среди аналитиков, существует мнение, что это тип ракеты является частью оружия, которое может быть направлено на войну партнера КНДР россии, - против Украины.

Сейчас разведывательные службы Вашингтона и Сеула "находятся в процессе проведения детального анализа" этих запусков, добавил южнокорейский Генштаб.

Справка

"Hwasal-2" - это северокорейская крылатая ракета большой дальности, первый испытательный запуск которой состоялся 25 января 2022 года, а затем еще два запуска - в феврале и марте 2023 года. Дальность полета этой ракеты составляет от 1800 до 2000 км, а Северокорейский режим утверждал, что ракеты "Hwasal-1 и 2" могут нести тактическую ядерную боеголовку под названием "Hwasan-31" (на корейском языке вулкан). Накануне Объединенный комитет начальников штабов (JCS) в Сеуле заявил, что Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в 7 утра во вторник утром в сторону Желтого моря.

Напомним,

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что в КНДР готовы провести в любой момент новое ядерное испытание.

Также УНН сообщал, что Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты, запустив их с подводной лодки. Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешным результатом испытаний.

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