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Південна Корея попередила, що заводи КНДР працюють на повну потужність для постачання зброї рф

Київ • УНН

 • 25392 перегляди

Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, постачаючи артилерійські снаряди до росії в обмін на продовольство та сировину.

Південна Корея попередила, що заводи КНДР працюють на повну потужність для постачання зброї рф

Північнокорейські військові заводи працюють на повну потужність, щоб постачати снаряди в росію. В обмін КНДР отримує продовольство та інші предмети першої потреби. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише Yonhap News, передає УНН

У той час як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків потужності через брак сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю і снаряди для росії

- сказав міністр оборони Південної Кореї. 

За оцінками Південної Кореї, КНДР відправила в росію близько 6700 контейнерів з моменту саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським президентом володимиром путіним у вересні.  Така кількість контейнерів могла вмістити близько 3 мільйонів снарядів для 152-міліметрової артилерії або 500 000 снарядів для 122-міліметрової артилерії.

За словами Шина, в обмін на поставку зброї в росію Північна Корея, судячи з усього, отримує продовольство та інші предмети першої необхідності, а також сировину і деталі, які використовуються при виробництві зброї.

Передбачається, що обсяг контейнерів, відправлених із росії до Північної Кореї, приблизно на 30 відсотків більший, ніж обсяг контейнерів, відправлених із Північної Кореї в росію за вказаний період, зазначив він.

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Схоже, що найбільша частка (поставок із росії -ред.) припадає на продовольство, що, як вважають, стабілізувало ціни на продукти харчування в Північній Кореї, а також на інші товари першої необхідності

- сказав Шин.

За словами міністра, москва також, імовірно, постачала Пхеньяну технології, пов'язані із супутниками, оскільки в листопаді країна вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три цього року.

Хоча супутник-шпигун уже обертається навколо Землі, Шин висловив скептицизм з приводу заяви КНДР про те, що супутник здатний фотографувати великі військові об'єкти Південної Кореї та США.

"Він не показує жодних ознак функціонування і просто не діє на орбіті", - сказав він.

Якщо залежність росії від північнокорейських боєприпасів і зброї зростатиме, то, на думку Шина, масштаби російської допомоги в галузі військових технологій у майбутньому, найімовірніше, розширяться.

"Поки незрозуміло, якою мірою росія буде пропонувати технології, пов'язані з літаками і наземною технікою, які шукає Північна Корея. Однак якщо рф продовжить отримувати більше боєприпасів з Північної Кореї, обсяг передачі технологій може збільшитися", - сказав він.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що ракети виробництва КНДР, які рф застосовувала під час ударів по Україні, практично ідентичні російським ракетам "Іскандер-М", хоча й мають свою сцецифіку.

 "Можемо підтвередити кілька випадків використання рф північнокорейських ракет. 14 лютого росія вдарила по Україні щонайменше шістьма такими ракетами. Північнокорейські балістичні ракети KN-23 мають свою специфіку та особливості, зокрема летять швидше російських. Але загалом вони майже такі самі, як "Іскандер-М". Частину такої північнокорейської ракети ми знайшли після атаки на Київ 2 січня на Мокрій вулиці (колишня Кудряшова) у Солом’янському районі, де постраждала дев’ятиповерхівка й загинули четверо людей", - зазначив Рувін.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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