Боеприпасы для HIMARS и ракеты для ПВО: Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил США за новый пакет военной помощи для Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Умерова в Х.

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В частности, украинский министр выразил поблагодарил американский народ и лично своего коллегу Ллойда Остина.

Соединенные Штаты пришлют Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, который включает ПВО, артиллерию и противотанковое оружие. Я благодарен американскому народу и министру обороны США Ллойду Остину - говорится в заметке.

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США и весь американский народ за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов.

Напомним

Во вторник, 12 марта, Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование.

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