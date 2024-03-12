В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера

Демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Представитель конгрессмена ведущего демократа в комитете по вопросам регламента Палаты представителей Джима Макговерна заявил, что во вторник утром он подготовил так называемую петицию об увольнении (discharge petition), которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она наберет 218 подписей, и начал сбор подписей.

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Отмечается, что Макговерн подал 15 февраля законопроект, который может быть использован как средство для подачи петиции.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Конгресс может начать сбор подписей уже на этой неделе, чтобы в обход спикера вынести законопроект о помощи Украине и партнерам на голосование, если спикер к тому времени не внесет его на рассмотрение.

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик уверен, что необходимая для этого петиция может получить свои 218 подписей.

Напомним

Глава Пентагона Ллойд Остин после разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым призвал Конгресс срочно принять двухпартийный Закон о национальной безопасности президента Байдена, чтобы поддержать борьбу Украины против российской агрессии.

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