Конгрес може почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера
Київ • УНН
Конгрес може почати збір підписів вже цього тижня, щоб в обхід спікера винести законопроект про допомогу Україні та партнерам на голосування, якщо спікер до того часу не внесе його на розгляд.
Збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера, може розпочатись вже цього тижня, якщо спікер Майк Джонсон до того часу не внесе цей законопроєкт на розгляд. Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, повідомляє "Голос Америки", пише УНН.
Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування,
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Конгресмен додав: "Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося".
Зазначається, що останнім часом Білий дім та низка законодавців у Палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт із допомоги країні та іншим партнерам.
Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники законопроєкт вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.
Він додав, що "дуже впевнений", що вона може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.
Нагадаємо
Раніше Майк Джонсон заявляв, що Палата представників Конгресу США розгляне питання про додаткову допомогу Україні після ухвалення бюджету для фінансування американського уряду.