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Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США - Джонсон

Київ • УНН

 • 29730 перегляди

Палата представників Конгресу США розгляне питання про додаткову допомогу Україні після ухвалення бюджету для фінансування американського уряду.

Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США - Джонсон

Палата представників США розглядатиме допомогу Україні після того, як "уряд отримає фінансування", повідомив спікер Майк Джонсон, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

"Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі", - повідомив спікер, коментуючи ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який включає безпеку кордону, фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.

Тож, як зауважує видання, Палата представників Конгресу США цього тижня, імовірно, не розглядатиме допомогу Україні.

Відповідаючи на запитання про те, як він відреагував на заклик 23 європейських лідерів ухвалити допомогу Україні, Джонсон зазначив, що Палата представників розглядає усі доступні можливості і повернеться до цього питання, "коли уряд отримає фінансування".

Додамо, Сенат США напередодні вже схвалив четвертий короткостроковий бюджет для уникнення часткового "шатдауну".

Доповнення

Раніше цього тижня після зустрічі з президентом Джонсон заявив, що питання допомоги Україні вирішать "своєчасно". Коментуючи слова спікера, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі наголосив: питання допомоги для українців - невідкладне.

"Говорячи про "своєчасну" допомогу, що ви маєте на увазі? Для українських солдатів на передовій, "своєчасно" означає зараз. Доки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Вони просуваються, це не заморожений конфлікт," - нагадав він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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