Конгрес США схвалив четвертий короткостроковий бюджет для уникнення часткового "шатдауну"
Київ • УНН
Конгрес США схвалив четверте короткострокове продовження фінансування федеральних установ до 8 і 22 березня, щоб уникнути зупинки роботи уряду.
Конгрес США схвалив чергове короткострокове продовження фінансування федерального уряду, яке дасть змогу деяким федеральним відомствам функціонувати до 8 березня, а іншим - до 22 березня, пише УНН із посиланням на Голос Америки.
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Законопроєкт, схвалений Палатою представників, а потім Сенатом, дасть змогу Конгресу уникнути часткового зупинення уряду ("шатдауну") в суботу.
Це вже четверте продовження фінансування за останні місяці.
Керівництво Республіканської партії озвучує зростаючі очікування, що воно буде останнім перед тим, як Конгрес схвалить остаточний пакет витрат на весь рік обсягом понад 1,6 трильйона доларів.
Президент США Джо Байден назвав голосування в Конгресі "гарною новиною для американського народу".
Водночас президент США заявив, що Конгрес має вжити додаткових заходів, щоб допомогти Україні.
"Найближчими днями Конгрес має виконати свою роботу й ухвалити законопроєкти про фінансування на весь рік, які принесуть користь американському народу, - ідеться в заяві президента США. - Республіканці Палати представників мають ухвалити рішення щодо двопартійного додаткового пакета у сфері національної безпеки, який уже було схвалено в Сенаті за переважної двопартійної підтримки, і його схвалять у Палаті представників, якщо його винесуть на голосування".
"З кожним днем, коли республіканці в Палаті представників відмовляються провести голосування щодо двопартійного додаткового пакета в галузі національної безпеки, наслідки для України стають дедалі серйознішими", - попередив Байден.
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