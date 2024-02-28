Спікер Джонсон пообіцяв, що винесе на голосування допомогу Україні "своєчасно"
Київ • УНН
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що поставить на голосування питання про допомогу Україні "своєчасно", але головним пріоритетом є безпека кордону з Мексикою.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування документ про допомогу Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою. Про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі, передає УНН.
Деталі
За його словами, під час переговорів він сказав, що потрібно насамперед дбати про "потреби Америки".
І насамперед – наш відкритий кордон
Джонсон зазначив, що іншим пріоритетом для Палати є продовження фінансування федерального уряду, а учасники зустрічі "дуже оптимістичні" і сподіваються на угоду.
Щодо допомоги Україні спікер наголосив, що сказав Байдену про те, що Палата "активно вивчає всі можливі варіанти".
Ми візьмемося за це питання своєчасно. Але, знову ж таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон та його захищеність
Доповнення
Джонсон стикається зі зростаючим тиском, щоб прийняти заблокований пакет іноземної допомоги, який включає 60 мільярдів доларів допомоги Україні для боротьби з Росією. Сенат прийняв законопроєкт про надзвичайні витрати на оборону в розмірі 95 мільярдів доларів на початку цього місяця, майже через чотири місяці після того, як президент Байден надіслав Конгресу свій запит про фінансування Києва.
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