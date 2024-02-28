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Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"

Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 05:34  •  24059 просмотра

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что поставит на голосование вопрос о помощи Украине "своевременно", но главным приоритетом является безопасность границы с Мексикой.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что вынесет на голосование документ о помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой. Об этом он заявил после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме, передает УНН.

Детали

По его словам, во время переговоров он сказал, что нужно прежде всего заботиться о "потребностях Америки".

И прежде всего - наша открытая граница

заявил Джонсон.

Джонсон отметил, что другим приоритетом для Палаты является продолжение финансирования федерального правительства, а участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на сделку.

Относительно помощи Украине спикер подчеркнул, что сказал Байдену о том, что Палата "активно изучает все возможные варианты".

Мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но, опять же, первый приоритет для нашей страны - граница и ее защищенность

резюмировал политик.

Дополнение

Джонсон сталкивается с растущим давлением, чтобы принять заблокированный пакет иностранной помощи, который включает 60 миллиардов долларов помощи Украине для борьбы с Россией. Сенат принял законопроект о чрезвычайных расходах на оборону в размере 95 миллиардов долларов в начале этого месяца, почти через четыре месяца после того, как президент Байден направил Конгрессу свой запрос о финансировании Киева.

Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете27 февраля 2024, 19:26 • 77563 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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