Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

Президент США Джо Байден и ведущие демократы и республиканцы в Конгрессе собрались на переговоры в Овальном кабинете Белого дома. Детали разговора пересказал Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания политики достигли прогресса в вопросе избежания блокирования работы правительства в конце недели, но не пришли к согласию относительно согласования пакета оружия для борьбы Украины с Россией.

Хотя перед встречей Байден отметил, что финансирование Украины с каждым днем становится более актуальным:

Я считаю, что последствия бездействия ужасны. - отметил в начале встречи Президент США.

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В разговоре с журналистами после встречи Чак Шумер сказал, что это была одна из самых интенсивных встреч, в которых он когда-либо участвовал. Демократы Макконнелл, Харрис, Джеффрис пытались убедить Джонсона согласиться на принятие финансирования для Украины.

Это в его руках. .... Мы сказали ему, насколько это важно. Это было страстно. - сказал Шумер о Джонсоне.

Джонсон также назвал переговоры "откровенными и честными" и отметил, что его в первую очередь волнует вопрос миграции вдоль южной границы США с Мексикой, к которому, по его словам, он неоднократно возвращался, в частности во время встречи с Байденом один на один.

Байден сказал, что считает, что решение по финансированию правительства может быть достигнуто до крайнего срока в пятницу, чтобы избежать частичного прекращения работы правительства, которое, по его словам, нанесет ущерб экономике США.

Дополнительно

В заявлении Белого дома, опубликованном после встречи, говорится, что Байден "обсудил, как Украина потеряла позиции на поле боя за последние недели и вынуждена потреблять боеприпасы и запасы из-за бездействия Конгресса".

Контекст

Законопроект о расходах задерживается из-за требований ультраконсервативных республиканцев в Палате представителей, которые хотят, чтобы сокращение расходов и политические позиции были введены в то, как расходуются доллары. Группа крайне правых республиканцев трижды за последние шесть месяцев доводила правительство до грани приостановки работы или частичной приостановки работы.

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В последние дни Шумер и Джонсон обменялись обвинениями относительно того, кто виноват в тупике. В понедельник Шумер заявил журналистам, что "демократы делают все возможное, чтобы избежать прекращения работы".

Первая партия государственного финансирования, включающая деньги для агентств, контролирующих сельское хозяйство и транспорт, закончится в пятницу в полночь, а финансирование для некоторых агентств, включая Пентагон и Государственный департамент, закончится 8 марта.

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Пакет государственных расходов отдельный от законопроекта о помощи национальной безопасности, который включает финансирование Украины и Израиля.

Палата находится под давлением, чтобы принять пакет национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который усиливает помощь Украине, Израилю, а также Индийско-Тихоокеанскому региону (Эквадору - ред.). Это законодательство позволило Сенату проголосовать 70 против 29 в начале этого месяца, но Джонсон сопротивлялся вынесению законопроекта о помощи на голосование в Палате представителей.