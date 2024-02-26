Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер

Если Украина проиграет войну России, то это будет иметь "разрушительные последствия" для Соединенных Штатов. Об этом заявил лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер после визита в Украину, передает УНН со ссылкой на CNN.

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В этом контексте он отметил необходимость предоставить Киеву больше помощи и пообещал не "бросать" европейского союзника. По его словам, этот год является "решающим моментом в истории мира".

Это поворотный момент, переломный момент относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя - наши силы, нашу власть, наши возможности - в мире. Когда мы отправились туда (в Украину - ред.), мы сказали украинскому народу: Америка вас не оставит сказал Чак Шумер

Политик подчеркнул, что необходимо увеличить помощь Украине, в частности речь идет об артиллерийских снарядах и оружии для разрушения российских сетей снабжения, а также больше зенитных вооружений.

Он отметил, что российские войска могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ добавил Шумер.

Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер