Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер
По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, если Украина проиграет войну России, это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.
Армия Израиля представила правительству план эвакуации Рафаха
Израильскому военному кабинету был представлен план эвакуации палестинцев из города Рафах в Газе и предоставления гуманитарной помощи на юг Газы, чтобы предотвратить мародерство.
Во вторник Байден примет лидеров Конгресса для переговоров о расходах и финансировании Украины
Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.
Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию
Пограничники задержали семерых мужчин, которые пытались несанкционированно пересечь реку Тиса в Румынию.
Глава МИД Польши спикеру Джонсону об Украине: "На карту поставлено доверие к вашей стране"
Министр иностранных дел Польши заявил спикеру Джонсону, что поддержка Украины имеет решающее значение для сохранения доверия к США.
Израиль может отложить операцию в Рафахе
Израиль может отложить запланированную военную операцию в Рафахе, если достигнет соглашения с ХАМАС об освобождении заложников, но заявляет, что операция состоится в любом случае.
Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2025 году после голосования на парламентских выборах 25 февраля.
The New York Times: директор ЦРУ тайно посетил Украину
Директор ЦРУ тайно посетил Украину в десятый раз с начала войны, чтобы успокоить украинское руководство на фоне задержек с утверждением американской помощи и опасений, что страну могут покинуть, как это произошло с Афганистаном.
На Харьковщине прогремела серия взрывов
По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.
В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"
Новые пакеты санкций, введенные США, Канадой, Великобританией и ЕС против России, отражают работу Международной рабочей группы Ермака-Макфола.