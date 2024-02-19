Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер
Киев • УНН
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.
Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал спикера Майка Джонсона и республиканцев в Палате представителей принять законопроект о помощи союзникам. В частности, он отметил необходимость принятия помощи Украине из-за смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального, ведь на кону демократические ценности, передает УНН.
Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем увидеть, как Конгресс колеблется в своей поддержке Украины. Ничто не помогло бы ему больше на поле боя. Война в Украине - это не изолированная региональная борьба. Коммунистическая партия Китая, иранский режим и все наши противники будут радоваться, если Америке не удастся защитить демократию и союзника, который в этом нуждается. Если Америка подведет одного из наших друзей, другие предположат, что мы подведем их тоже. И они будут действовать соответственно".
Детали
Лидер демократов в Сенате также добавил, что смерть Навального сейчас делает еще более срочным вопрос о принятии приложения к Национальной безопасности. Шумер призвал к новым действиям, поскольку они касаются интересов национальной безопасности. Он отметил, что этот двухпартийный законопроект лежит у Джонсона на столе, а Путин наблюдает. Сенатор сказал, что некоторые из крупнейших вызовов национальной безопасности Америки зависят от того, на сколько быстро Палата представителей примет двухпартийный пакет мер безопасности.
Мы должны одобрить инвестиции, которые гарантируют безопасность нашей страны, гарантируют безопасность наших партнеров и не дадут нашим противникам получить преимущество над нами. ... Смерть отважного лидера российской оппозиции Навального свидетельствует о чрезвычайно высоких ставках с дополнительным пакетом: наша безопасность, наши ценности, наша преданность демократии. Это первый платеж за выживание западной демократии и выживание американских ценностей.
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Контекст
Лидеры Республиканской партии в США не хотят принимать очередной транш помощи для Украины пока не будет утвержден законопроект, который урегулирует вопрос безопасности границ в США.
Позиция Джонсона близка к интересам Дональда Трампа, и многих консерваторов из Республиканской партии. Впрочем, это мнение не разделяет подавляющее большинство законодателей Палаты представителей, которые осознают экзистенциальную угрозу европейской демократии - и национальной безопасности США - в случае если россия будет побеждать.
Отметим, что 13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34 долл. млрд, из которых 60 долл. млрд предусмотрено для Киева.
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Министр обороны Германии призвал США предоставить дополнительную военную помощь Украине, так как непредоставление этой финансовой поддержки может нанести ущерб экономике Америки.
Президент Владимир Зеленский, Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.
Ничто не сделало бы путина счастливее сейчас, чем колебания Конгресса в поддержке Украины - Чак Шумер
Лидер сенатского большинства Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона и республиканцев принять законопроект о предоставлении помощи таким союзникам, как Украина, для противодействия российской агрессии и защиты демократии.
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