Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном
Президент Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине и другим союзникам США.
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь
В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин
Большая часть государственного долга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров. По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать
Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии
Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Чехии за постоянную военную помощь и подготовку украинских пилотов во время телефонного разговора, где они обсудили увеличение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.
В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек
По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального
Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область
российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы
Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.