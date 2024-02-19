Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Президент США Джо Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект по помощи Украине, Израилю и другим союзникам США, если тому "есть что сказать". Об этом американский президент заявил 19 февраля, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Байден ранее критиковал республиканцев за нежелание принять закон о помощи и за решение спикера Джонсона отправить Палату представителей на двухнедельные каникулы без голосования за законопроект.

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Байден выразил убеждение, что республиканцы "делают большую ошибку", не отвечая на угрозы от россии. "Как они уходят от угрозы со стороны россии, отворачиваются от НАТО, от того, чтобы выполнять наши обязательства. Это шокирует. Я никогда такого не видел", - заявил Байден.

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Напомним, 13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь союзникам США, в частности Украине, Израилю и Тайваню объемом 95,34 долл. млрд, из которых 60 долл. млрд предусмотрено для Киева.