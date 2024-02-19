Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  104909 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  154230 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  155905 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  278115 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  333414 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  266044 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  280513 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  338527 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307445 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243286 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
golos-amerikiГолос Америки
avdiivkaАвдеевка
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Loading...
Новости по теме

Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Президент Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине и другим союзникам США.

Политика •   •  7205 просмотра
Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь

В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.

Общество •   •  8092 просмотра
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь

Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин

Большая часть государственного долга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров. По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

Экономика •   •  9056 просмотра
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин

"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.

Политика •   •  10228 просмотра
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии

Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Чехии за постоянную военную помощь и подготовку украинских пилотов во время телефонного разговора, где они обсудили увеличение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.

Война •   •  13448 просмотра
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии

В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.

Новости Мира •   •  8807 просмотра
В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.

Политика •   •  12295 просмотра
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.

Война •   •  12960 просмотра
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Криворожским районом.

Война •   •  13720 просмотра
Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над Криворожским районом

Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы

Министерство обороны сообщило, что за первую неделю работы рекрутинговый центр во Львове обработал 107 заявлений и связался с 13 кандидатами на вакантные должности в конкретных воинских частях.

Общество •   •  14575 просмотра
Более 100 заявок принял и обработал Рекрутинговый центр в Силы обороны в первую неделю работы