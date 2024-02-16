Байден об отпуске Конгресса: это подтверждает обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником

Президент Джо Байден комментируя каникулы Палаты представителей без рассмотрения вопроса помощи Украине, заявил, что это только подтверждает реальную обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником, передает УНН.

"Пришло время. Сенат уже две недели был в отпуске. Две недели ми не могли это сделать! О чем они думают вообще? Боже мой, это очень странно и это только подтверждает наши опасения и я б сказал, что не только панику, а реальную обеспокоенность относительно того, является ли США надежным союзником. Это возмутительно", - сказал Байден.

Байден заявил, что США нужно гораздо больше сделать для помощи Украине.

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Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.