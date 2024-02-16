Байден про відпустку Конгресу: це підтверджує стурбованість щодо того, чи є США надійним союзником
Київ • УНН
Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, що змусило президента Байдена висловити стурбованість тим, що це підтверджує сумніви в тому, що США є надійним союзником.
Президент Джо Байден коментуючи канікули Палати представників без розгляду питання допомоги Україні, заявив, що це лише підтверджує реальне занепокоєння щодо того, чи є США надійним союзником, передає УНН.
"Прийшов час. Сенат уже два тижні був у відпустці. Два тижні ми не могли це зробити! Про що вони думають взагалі? Боже мій, це дуже дивно і це тільки підтверджує наші побоювання і я б сказав, що не тільки паніку, а реальну стурбованість щодо того, чи є США надійним союзником. Це обурливо", - сказав Байден.
Байден заявив, що США потрібно набагато більше зробити для допомоги Україні.
Доповнення
Палата представників Конгресу США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши за законопроєкт про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.