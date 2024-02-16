Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН, передает УНН.

Детали

Конгрессмены вернутся к работе 28 февраля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал решение спикера нижней палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на каникулы и назвал его "побегом на незаслуженный отдых".

"Каждый день, когда спикер Джонсон ведет к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, падает авторитет республиканцев в Конгрессе в глазах американского народа", - написал он в заявлении, опубликованном газетой The Hill.

Дополнение

Во вторник рано утром Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, который предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд. сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд. - на помощь Израилю. Однако этот законопроект не содержит положений по усилению мер контроля на южной границе.

Джонсон отметил, что подготовленный в Сенате документ не касается пограничного кризиса - "самой серьезной проблемы", стоящей перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третью по значимости должность, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заранее непроходным" в Палате представителей.

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