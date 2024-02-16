Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  118702 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  199270 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  220827 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  189982 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  188150 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  205002 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  243401 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  245732 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  230326 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326819 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Новости по теме

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Политика •   •  3430 просмотра
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Украиной и Грецией в энергетической сфере с акцентом на технологиях зеленой энергетики, децентрализованном электроснабжении, соединении газовой инфраструктуры и строительстве водородного коридора через несколько стран.

Экономика •   •  4241 просмотра
Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции

Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

Теперь работодатели могут получить государственную компенсацию через портал "Дія" за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Общество •   •  4659 просмотра
Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію

США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

США совершили кибератаку на иранский военный корабль, который собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.

Новости Мира •   •  4465 просмотра
США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News

Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы

Белый дом предостерегает Путина от вмешательства в выборы в США, в том числе из-за комментариев в поддержку переизбрания Байдена.

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Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы

Террорист Брейвик проиграл суд против государства

Осужденный серийный убийца Андерс Брейвик проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.

Криминал и ЧП •   •  5823 просмотра
Террорист Брейвик проиграл суд против государства

WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине

По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с Россией.

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WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине

В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы

В Польше задержали гражданина Украины, который якобы планировал взорвать объекты во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.

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В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы

Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters

Зеленский подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией 16 февраля во время визитов в их столицы, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины.

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Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters

На Авдеевском направлении украинские подразделения получают плановое усиление - Тарнавский

Украинские войска в Авдеевке получают подкрепление и маневрируют, продолжая защищать город и уничтожать российские силы, несмотря на тяжелые бои.

Война •   •  13123 просмотра
На Авдеевском направлении украинские подразделения получают плановое усиление - Тарнавский