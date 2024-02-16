Палата представників Конгресу США пішла на перерву до 28 лютого
Київ • УНН
Палата представників Конгресу США оголосила перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Палата представників Конгресу США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши за законопроєктом про виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, випливає з графіка роботи нижньої палати. Про це пише Голос Америки, передає УНН, передає УНН.
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Конгресмени повернуться до роботи 28 лютого. Заступник прес-секретаря Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував рішення спікера нижньої палати Майка Джонсона відправити конгресменів на канікули і назвав його "втечею на незаслужений відпочинок".
"Щодня, коли спікер Джонсон веде до погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І щодня, коли він відкладає голосування, падає авторитет республіканців у Конгресі в очах американського народу", - написав він у заяві, опублікованій газетою The Hill .
Доповнення
У вівторок рано-вранці Сенат за підтримки деяких республіканців прийняв альтернативний варіант законопроекту, який передбачає виділення $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. З них $60,06 млрд. сенатори пропонують направити на підтримку України, $14,1 млрд. - на допомогу Ізраїлю. Однак цей законопроект не містить положень щодо посилення заходів контролю на південному кордоні.
Джонсон зазначив, що підготовлений у Сенаті документ не торкається прикордонної кризи - "найсерйознішої проблеми", що стоїть перед США. Крім того, Джонсон, який обіймає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду, називав днями вироблений сенаторами варіант законопроекту "заздалегідь непрохідним" у Палаті представників.
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