Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки
Київ • УНН
Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса більшістю голосів 214 проти 213, повідомляє Reuters.
Палата представників США більшістю голосів ухвалила резолюцію про імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За 214 і проти – 213. Резолюцію прийнято
Раніше у лютому Джонсон пообіцяв повторно поставити на голосування та затвердити імпічмент Майоркасу після того, як конгресмени відхилили відповідну резолюцію.
Тоді за імпічмент проголосували 214 конгресменів, проти — 216, але голосування за станом здоров'я пропустив один із республіканців, а ще один змінив поданий голос з-за на проти, щоб забезпечити можливість для повторного розгляду питання.
Голосування в палаті має символічний характер, оскільки республіканці не мають більшості в сенаті, який затверджує імпічмент і контролюється демократами.
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