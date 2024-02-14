Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Палата представників США більшістю голосів ухвалила резолюцію про імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу, пише Reuters, передає УНН.

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За 214 і проти – 213. Резолюцію прийнято заявив речник палати Майк Джонсон за підсумками підрахунку голосів.

Раніше у лютому Джонсон пообіцяв повторно поставити на голосування та затвердити імпічмент Майоркасу після того, як конгресмени відхилили відповідну резолюцію.

Тоді за імпічмент проголосували 214 конгресменів, проти — 216, але голосування за станом здоров'я пропустив один із республіканців, а ще один змінив поданий голос з-за на проти, щоб забезпечити можливість для повторного розгляду питання.

Голосування в палаті має символічний характер, оскільки республіканці не мають більшості в сенаті, який затверджує імпічмент і контролюється демократами.

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