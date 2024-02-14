Палата представителей США объявила импичмент министру внутренней безопасности

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

За 214 и против - 213. Резолюция принята заявил спикер палаты Майк Джонсон по итогам подсчета голосов.

Ранее в феврале Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и утвердить импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию.

Тогда за импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против - 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с из-за на против, чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса.

Голосование в палате имеет символический характер, поскольку республиканцы не имеют большинства в сенате, который утверждает импичмент и контролируется демократами.

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