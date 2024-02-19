Законопроект для допомоги Україні: Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном

Президент США Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт з допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США, якщо тому "є що сказати". Про це американський президент заявив 19 лютого, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Байден раніше критикував республіканців за небажання прийняти закон щодо допомоги і за рішення спікера Джонсона відправити Палату представників на двотижневі канікули без голосування за законопроєкт.

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Байден висловив переконання, що республіканці "роблять велику помилку", не відповідаючи на загрози від Росії. "Як вони йдуть від загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив", - заявив Байден.

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Нагадаємо, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34 дол. млрд, з яких 60 дол. млрд передбачено для Києва.