ЗСУ були змушені відступити з Авдіївки через обмежені запаси боєприпасів - Байден
Київ • УНН
Через обмежене постачання боєприпасів, спричинене бездіяльністю Конгресу США, українські військові були змушені відступити з Авдіївки 17 лютого.
Вранці 17 лютого українські військові були змушені відступити з Авдіївки Донецької області через нестачу боєприпасів, вважає президент США Джо Байден. За його словами, це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу щодо виділення додаткової допомоги Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує УНН.
Президент Байден зателефонував … президенту Зеленському, щоб підкреслити готовність Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну напередодні дворічної річниці жорстокого вторгнення росії. …вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як через бездіяльність Конгресу українським солдатам довелося обмежити запаси боєприпасів, що призвело до перших помітних успіхів росії за останні місяці
Як зазначається, Байден наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських військ.
Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США і серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України.
Американський лідер також закликав накласти витрати на уряд росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.
Зеленський у Мюнхені провів телефонну розмову з Байденом. Йшлося про ситуацію на полі бою та підтримку США17.02.24, 21:10 • 34774 перегляди