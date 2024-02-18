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ЗСУ були змушені відступити з Авдіївки через обмежені запаси боєприпасів - Байден

ЗСУ були змушені відступити з Авдіївки через обмежені запаси боєприпасів - Байден

Київ • УНН

 • 35456 перегляди

Через обмежене постачання боєприпасів, спричинене бездіяльністю Конгресу США, українські військові були змушені відступити з Авдіївки 17 лютого.

Вранці 17 лютого українські військові були змушені відступити з Авдіївки Донецької області через нестачу боєприпасів, вважає президент США Джо Байден. За його словами, це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу щодо виділення додаткової допомоги Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому, інформує УНН

Президент Байден зателефонував … президенту Зеленському, щоб підкреслити готовність Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну напередодні дворічної річниці жорстокого вторгнення росії. …вранці українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як через бездіяльність Конгресу українським солдатам довелося обмежити запаси боєприпасів, що призвело до перших помітних успіхів росії за останні місяці

- йдеться у повідомленні Білого дому.

Як зазначається, Байден наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських військ. 

Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США і серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України. 

Американський лідер також закликав накласти витрати на уряд росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

Зеленський у Мюнхені провів телефонну розмову з Байденом. Йшлося про ситуацію на полі бою та підтримку США17.02.24, 21:10 • 34774 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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