Зеленський у Мюнхені провів телефонну розмову з Байденом. Йшлося про ситуацію на полі бою та підтримку США

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом, передає УНН.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", - повідомив Зеленський у Telegram.

Він наголосив, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи.

"Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", - резюмував Зеленський.

Поінформував про першочергові оборонні потреби України: у Мюнхені Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США