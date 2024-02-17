Зеленський у Мюнхені провів телефонну розмову з Байденом. Йшлося про ситуацію на полі бою та підтримку США
Київ • УНН
Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на полі бою та наголосив на потребі України в подальшій підтримці для захисту демократії та свободи від російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом, передає УНН.
"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", - повідомив Зеленський у Telegram.
Він наголосив, що підтримка України – це підтримка демократії та свободи.
"Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", - резюмував Зеленський.
Поінформував про першочергові оборонні потреби України: у Мюнхені Зеленський зустрівся із делегацією Сенату США17.02.24, 18:53 • 34023 перегляди