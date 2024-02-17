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Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 19:10  •  17812 просмотра

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Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на поле боя и отметил потребность Украины в дальнейшей поддержке для защиты демократии и свободы от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом, передает УНН.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - сообщил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что поддержка Украины - это поддержка демократии и свободы.

"Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-х годовщины начала полномасштабного вторжения", - резюмировал Зеленский.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США17 февраля 2024, 16:53 • 24158 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Зеленський у Мюнхені провів телефонну розмову з Байденом. Йшлося про ситуацію на полі бою та підтримку США
Zelenskyy had a phone conversation with Biden in Munich. They discussed the situation on the battlefield and US support
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Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

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