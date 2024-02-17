Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с Президентом США Джозефом Байденом, передает УНН.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США", - сообщил Зеленский в Telegram.

Он подчеркнул, что поддержка Украины - это поддержка демократии и свободы.

"Мы должны вместе защитить эти ценности. Договорились поддерживать контакт в связи с приближением 2-х годовщины начала полномасштабного вторжения", - резюмировал Зеленский.

Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США