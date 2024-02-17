Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США, в состав которой вошли сенаторы от Демократической и Республиканской партий, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Глава государства выразил благодарность за двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе Соединенных Штатов. Он отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США в защите свободы и поддержке демократии в Европе и всем мире.

"Мы благодарны Президенту США, обеим партиям за ваши решения, поддержку и помощь. Вы принимаете нужные решения в критические моменты. Мы очень рассчитываем на США, на всех американцев. Мы рады, что вы с нами - на правильной стороне", - сказал Владимир Зеленский.

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Он отметил важность недавнего решения Сената о поддержке законопроекта, который предусматривает выделение 60 млрд долл. для помощи Украине.

Зеленский проинформировал сенаторов о первоочередных оборонных потребностях Украины, в частности в дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, усилении противовоздушной обороны.

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Глава государства также рассказал о шагах, которые осуществила Украина для противодействия попыткам россии подорвать свободное судоходство и беспрепятственный экспорт продовольствия по Черному морю.

Президент поблагодарил за инициативы, которые ограничивают ресурсы государства-агрессора рф для ведения войны против Украины, и за шаги Соединенных Штатов по созданию законодательного механизма конфискации замороженных российских суверенных активов для восстановления нашей страны.