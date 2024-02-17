Проинформировал о первоочередных оборонных потребностях Украины: в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Сената США
Президент Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и обсудил с ними приоритетные оборонные потребности.
Не приближайтесь к диким и бездомным животным: в Украине резко распространяется бешенство
В Украине лиса напала на женщину, которая гуляла с двумя детьми, что свидетельствует о росте случаев бешенства среди диких животных из-за запрета охоты во время войны.
Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор
Украинские спецназовцы в течение недели обеспечивали безопасность эвакуационного коридора из Авдеевки, защищая последнюю дорогу из города от наступления российских войск.
Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины
Министры иностранных дел G7 опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине, поставки Северной Кореей оружия москве и призвали Иран прекратить помощь российским военным.
Президент Чехии "нашел" для Украины 800 тыс. снарядов различного калибра
Чешская Республика может поставить Украине 500 000 155-мм и 300 000 122-мм артиллерийских снарядов из третьих стран в течение нескольких недель, если она обеспечит необходимое финансирование.
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых
Российская армия атаковала Купянск, сбросив по меньшей мере пять бомб на город, ранив пять человек. По состоянию на сейчас спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.
Смерть Навального: семье отказываются отдавать тело политика, а в морге говорят - его туда не доставляли
российские следователи не передадут тело Алексея Навального его родственникам до завершения следствия, несмотря на предыдущие заявления о том, что следствие уже завершено, а его адвокатам и матери отказано в доступе к телу в морге.
Оккупанты перебрасывают танки на север оккупированного Крыма
По сообщению Telegram-канала, в оккупированном Крыму были замечены танки, которые двигались из Севастополя через Симферополь и далее на север, информация об этом была передана украинским вооруженным силам.
Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США
Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.
Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.