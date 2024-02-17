Это жизненно важно для нас: Зеленский о пакете помощи от США

Украина ожидает положительного решения от американского Конгресса по пакету военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время персконференции с вице-президентом США Камалой Харрис, передает УНН.

"Конечно ключевой дня нас вопрос сейчас - это сохранение принципиальной американской поддержки. Украина и все наши воины нуждаются и очень ожидают положительного голосования по пакету поддержки", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает на положительное решение Конгресса.

"Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты, как нашего стратегического партнера, и что он им останется. Если мы говорим об альтернативе, то это означает, что США не стратегический наш партнер. Вот почему я не рассматриваю альтернативу", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот пакет помощи это "путь вперед, но это еще не победа".

В то же время Харрис добавила у США есть только один план, на случай провала голосования за пакет помощи Украине.

"У нас план только один - "план А". Обеспечение Украины всем, что ей необходимо. Я убеждена, что пакет дополнительной помощи будет проголосован", - сказала Харрис.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал коллег из G7 быстро принять решение о конфискации замороженных российских активов и их использовании для восстановления и обороны Украины и получил подтверждение направления в Украину дополнительной военной помощи и приверженности оказывать поддержку и в дальнейшем.