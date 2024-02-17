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Це життєво важливо для нас: Зеленський про пакет допомоги від США

Це життєво важливо для нас: Зеленський про пакет допомоги від США

Київ • УНН

 • 31665 перегляди

Україна очікує позитивного рішення Конгресу США щодо пакету військової допомоги, який є життєво важливим для збереження американського стратегічного партнерства.

Україна очікує позитивного рішення від американського Конгресу щодо пакету військової допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час персконференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс, передає УНН.

"Звичайно ключове дня нас питання зараз - це збереження принципової американської підтримки. Україна та всі наші воїни потребують та дуже очікують позитивного голосування щодо пакету підтримки", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу.

"Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати, як нашого стратегічного партнера, і що він їм залишиться. Якщо ми говоримо про альтернативу, то це означає, що США не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю альтернативу", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що цей пакет допомоги це "шлях вперед, але це ще не перемога".

Водночас Гарріс додала у США є лише один план, на випадок провалення голосування за пакет допомоги Україні.

"У нас план лише один - "план А". Забезпечення України всім, що їй необхідно. Я переконана, що пакет додаткової допомоги буде проголосований", - сказала Гарріс.

Нагадаємо

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав колег з G7 швидко ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення та оборони України і отримав підтверження прямування в Україну додаткової військової допомоги і прихильності надавати підтримку і надалі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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