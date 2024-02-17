Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над подписанием соглашений по безопасности с США в будущем, но сейчас необходимо сфокусироваться на работе с Конгрессом США. Об этом сказал президент во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис, передает УНН.

"Что касается гарантий безопасности. Да, наши команды работают. Провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним,

Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.