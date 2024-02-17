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Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 15:07  •  9296 просмотра

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Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над подписанием соглашений по безопасности с США в будущем, но сейчас необходимо сфокусироваться на работе с Конгрессом США. Об этом сказал президент во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис, передает УНН.

"Что касается гарантий безопасности. Да, наши команды работают. Провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

Напомним,

Украина ожидает положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи, который является жизненно важным для сохранения американского стратегического партнерства.

Павел Башинский

Павел Башинский

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Провели два раунди перемовин: Зеленський про безпекову угоду з США
Two rounds of negotiations were held: Zelensky on security agreement with the US
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Провели два раунда переговоров: Зеленский о соглашении по безопасности с США

Зеленский заявил, что Украина работает над будущими соглашениями по безопасности с США, но сейчас сосредоточена на получении одобрения Конгресса на предоставление жизненно важной военной помощи для сохранения их стратегического партнерства.

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