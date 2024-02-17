Провели два раунди перемовин: Зеленський про безпекову угоду з США
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна працює над майбутніми безпековими угодами зі США, але зараз зосереджена на отриманні схвалення Конгресу на надання життєво важливої військової допомоги для збереження їхнього стратегічного партнерства.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні працює над підписання безпекових угод з США в майбутньому, але наразі необхідно сфокусуватися на роботі з Конгресом США. Про це сказав президент під час пресконференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс, передає УНН.
"Що стосується гарантій безпеки. Так, наші команди працюють. Провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми повинні сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Україна очікує позитивного рішення Конгресу США щодо пакету військової допомоги, який є життєво важливим для збереження американського стратегічного партнерства.