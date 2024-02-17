Провели два раунди перемовин: Зеленський про безпекову угоду з США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні працює над підписання безпекових угод з США в майбутньому, але наразі необхідно сфокусуватися на роботі з Конгресом США. Про це сказав президент під час пресконференції з віце-президенткою США Камалою Гарріс, передає УНН.

"Що стосується гарантій безпеки. Так, наші команди працюють. Провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ, але ми домовилися, що ми повинні сфокусуватися на тому, що потрібно зараз. Тому ми фокусуємось на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Україна очікує позитивного рішення Конгресу США щодо пакету військової допомоги, який є життєво важливим для збереження американського стратегічного партнерства.