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ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден

ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 07:27  •  18605 просмотра

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Из-за ограниченных поставок боеприпасов, вызванных бездействием Конгресса США, украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки 17 февраля.

Утром 17 февраля украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки Донецкой области из-за недостатка боеприпасов, считает президент США Джо Байден. По его словам, это случилось в результате бездействия Конгресса по выделению дополнительной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома, информирует УНН

Президент Байден позвонил ... президенту Зеленскому, чтобы подчеркнуть готовность Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину накануне двухлетней годовщины жестокого вторжения россии. ...утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как из-за бездействия Конгресса украинским солдатам пришлось ограничить запасы боеприпасов, что привело к первым заметным успехам России за последние месяцы

- говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, Байден отметил необходимость срочного принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских войск. 

Президент Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Американский лидер также призвал наложить расходы на правительство россии, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США17 февраля 2024, 19:10 • 30587 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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