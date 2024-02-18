Міністр оборони Німеччини закликає США підтримати Україну для захисту американських інтересів
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини закликає США надати додаткову військову допомогу Україні, щоб запобігти російському вторгненню, яке може завдати шкоди американським економічним інтересам.
Міністр оборони Німеччини закликає США надати додаткову військову допомогу Україні, позаяк ненадання цієї фінансової підтримки може завдати шкоди економіці Америки. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звернувся до законодавців США з проханням схвалити додаткову військову допомогу для України. Він попередив, що у разі нездійснення цього кроку може виникнути загроза економічним інтересам Америки.
Пісторіус заакцентував, що поразка України має потенціал викликати негативні наслідки як для Європи, так і для Сполучених Штатів.
Географічно Європа далеко від Айови чи Вісконсіна, але все одно дуже близько з точки зору політики безпеки
Крім того, міністр наголосив: вторгнення президента рф путіна становить загрозу "міжнародному порядку, заснованому на правилах". Відтак, за його словами, політична ситуація в Європі несе безпосередні наслідки для безпеки Сполучених Штатів.
Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів.
Додамо
Німеччина закликає своїх європейських партнерів посилити постачання зброї до України.
Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки поставить Україні ракети Taurus18.02.24, 14:30 • 102752 перегляди