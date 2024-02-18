Министр обороны Германии призывает США поддержать Украину для защиты американских интересов

Министр обороны Германии призывает США предоставить дополнительную военную помощь Украине, поскольку непредоставление этой финансовой поддержки может нанести ущерб экономике Америки. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к законодателям США с просьбой одобрить дополнительную военную помощь для Украины. Он предупредил, что в случае неосуществления этого шага может возникнуть угроза экономическим интересам Америки.

Писториус акцентировал, что поражение Украины имеет потенциал вызвать негативные последствия как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Географически Европа далеко от Айовы или Висконсина, но все равно очень близко с точки зрения политики безопасности - отметил Борис Писториус.

Кроме того, министр подчеркнул: вторжение президента рф путина представляет угрозу "международному порядку, основанному на правилах". Поэтому, по его словам, политическая ситуация в Европе несет непосредственные последствия для безопасности Соединенных Штатов.

Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. - сказал Борис Писториус.

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Германия призывает своих европейских партнеров усилить поставки оружия в Украину.

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