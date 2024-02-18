Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Германия все же со временем поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, передает УНН со ссылкой на DW.
"Тот факт, что вы не слышите четкого нет, это уже сам по себе ответ. Мы по-прежнему считаем, что такие проблемы когда-то будут решены, жизнь за последние два года научила нас этому", - заявил он Кулеба.
Кулеба напомнил, что до сих пор любая дискуссия о поставках Украине новых видов вооружений начиналась с отказа, правительство ФРГ колебалось и перед тем, как передать Киеву танки Leopard.
Кулеба обосновал свои надежды тем, что Германия в настоящее время заметно усиливает поддержку Украины. По словам министра, это продемонстрировал и визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, в ходе которого было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами, а также одобрено выделение Киеву нового пакета военной помощи.
Кулеба подчеркнул особую важность ракет Taurus для Украины.
"Есть лишь один путь разрушить российский потенциал в Украине. Его необходимо поразить в глубине оккупированных территорий, и Taurus наряду с американскими ракетами ATACMS - самый современный вид вооружений для выполнения этой задачи. Если мы хотим ударить за линию фронта, нарушить их логистику, уничтожить их арсеналы, то этого можно сделать лишь с помощью ракет большой дальности", - пояснил глава МИД Украины.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности уклонился от прямых ответов на вопрос, почему ФРГ не предоставляет Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
В январе Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus.
Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.
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