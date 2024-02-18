Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
  •  57340 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  207246 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  274403 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  216449 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  238325 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  315728 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  293982 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  235535 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  220283 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  226920 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 12:30  •  11129 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Германия все же со временем поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, передает УНН со ссылкой на DW.

"Тот факт, что вы не слышите четкого нет, это уже сам по себе ответ. Мы по-прежнему считаем, что такие проблемы когда-то будут решены, жизнь за последние два года научила нас этому", - заявил он Кулеба.

Кулеба напомнил, что до сих пор любая дискуссия о поставках Украине новых видов вооружений начиналась с отказа, правительство ФРГ колебалось и перед тем, как передать Киеву танки Leopard.

Кулеба обосновал свои надежды тем, что Германия в настоящее время заметно усиливает поддержку Украины. По словам министра, это продемонстрировал и визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, в ходе которого было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами, а также одобрено выделение Киеву нового пакета военной помощи.

Кулеба подчеркнул особую важность ракет Taurus для Украины.

 "Есть лишь один путь разрушить российский потенциал в Украине. Его необходимо поразить в глубине оккупированных территорий, и Taurus наряду с американскими ракетами ATACMS - самый современный вид вооружений для выполнения этой задачи. Если мы хотим ударить за линию фронта, нарушить их логистику, уничтожить их арсеналы, то этого можно сделать лишь с помощью ракет большой дальности", - пояснил глава МИД Украины.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности уклонился от прямых ответов на вопрос, почему ФРГ не предоставляет Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В январе Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитикаКиев
Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки поставить Україні ракети Taurus
Kuleba believes that Germany will still supply Ukraine with Taurus missiles
Новости по теме

Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.

Война •   •  11129 просмотра
Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus

На войне погиб заместитель командующего 18 армии рф

Заместитель командующего 18-й армии российской федерации Магомедали Магомеджанов умер в севастопольской больнице 14 февраля от ранений, полученных во время боевых действий в Украине.

Война •   •  12687 просмотра
На войне погиб заместитель командующего 18 армии рф

В Telegram произошел масштабный сбой

По данным сайта DownDetector, который отслеживает перебои в работе мессенджера, 18 февраля более половины пользователей не смогли пользоваться приложением, а треть не смогла подключиться к серверам.

Общество •   •  12226 просмотра
В Telegram произошел масштабный сбой

Боррель: "Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны"

Верховный представитель ЕС заявил, что каждый европейский гражданин должен понимать, что Европа находится в состоянии войны с россией и должна работать вместе, чтобы защитить себя.

Война •   •  17233 просмотра
Боррель: "Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны"

Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО считает важным снятие ограничений на поставки оружия и максимальное увеличение помощи Украине.

Война •   •  20401 просмотра
Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине

Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка

За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на Таврическом направлении, нанеся более 550 потерь и уничтожив 4 танка.

Война •   •  19343 просмотра
Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка

Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы

В Краматорске были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела.

Война •   •  19609 просмотра
Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы

Дефицита электричества нет, из-за боевых действий есть проблемы со светом в пяти областях - Минэнерго

Дефицита электроэнергии нет, в некоторых регионах наблюдаются перебои с электроснабжением из-за повреждений, вызванных боевыми действиями.

Общество •   •  19914 просмотра
Дефицита электричества нет, из-за боевых действий есть проблемы со светом в пяти областях - Минэнерго

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.

Общество •   •  57340 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый

В воскресенье утром российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего 56-летний мужчина получил осколочное ранение головы и перелом предплечья.

Война •   •  19464 просмотра
Армия рф с утра обстреливает Никопольщину: есть раненый