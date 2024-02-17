Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сегодня уклонился от прямых ответов на вопрос, почему ФРГ не предоставляет Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus и поддержит ли он вступление Украины в НАТО на саммите Североатлантического альянса летом, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Вопрос ведущей, почему Германия не передает Украине Taurus, Шольц назвал "странным", ведь, по его словам, все знают, что ФРГ больше всех в Европе тратит на военную помощь Украине и предоставляет ей "все необходимое, чтобы иметь шанс защитить свою страну".

"Важно, что мы принимаем правильные решения при нынешнем сценарии. Мы должны увеличить производство боеприпасов, вооружения... Мы шаг за шагом решаем, что нужно сделать в нужный момент", - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ не ответил прямо и на уточняющий вопрос, не исключает ли он предоставление ВСУ этих ракет в будущем. "Мы будем делать достаточно и будем мощными в поддержке Украины", - сказал Шольц.

Ведущая отреагировала на такой ответ репликой "Политик", что вызвало смех и аплодисменты в зале.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко спросил у Шольца, поддержит ли он вступление Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в США. Тот ответил, что "есть четкое решение саммита в Вильнюсе", как двигаться в этом вопросе, в детали которого сейчас нет смысла вдаваться, но лидеры "написали искренне то, что имели в виду".

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