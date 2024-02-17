Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц избегал прямых ответов относительно предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия и поддержки вступления Украины в НАТО.
Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"
Командующий Воздушных сил отметил, что "есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов".
Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США
Президент Зеленский встретился с вице-президентом США Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары
В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель ОВА, оккупанты наносят удары. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА
В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.
Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия
Из-за повреждения в результате российской атаки на инфраструктурный объект в Запорожье 39 многоквартирных домов, в которых проживают 4 000 человек, остались без отопления.
Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное
Министр обороны Украины заявил, что решение вывести войска из Авдеевки было правильным, и очертил полученные уроки.
Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ускориться с решением конфисковать замороженные российские активы, чтобы помочь восстановить Украину, и получил подтверждение дополнительной военной помощи.
Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве
Зеленский встретился с премьер-министром Дании на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить двустороннее соглашение о безопасности, оборонную поддержку Украины и совместное с Данией производство беспилотников.
"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил военно-воздушным силам страны за уничтожение двух вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35 во время атак на позиции украинских войск на востоке страны.