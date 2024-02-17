Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  164598 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  214909 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  175574 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  201615 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  281094 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  276532 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  227019 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  214925 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  222856 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251190 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц избегал прямых ответов относительно предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия и поддержки вступления Украины в НАТО.

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Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Командующий Воздушных сил отметил, что "есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов".

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Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Президент Зеленский встретился с вице-президентом США Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары

В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель ОВА, оккупанты наносят удары. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

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Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары

В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.

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В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия

Из-за повреждения в результате российской атаки на инфраструктурный объект в Запорожье 39 многоквартирных домов, в которых проживают 4 000 человек, остались без отопления.

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Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия

Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Министр обороны Украины заявил, что решение вывести войска из Авдеевки было правильным, и очертил полученные уроки.

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Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ускориться с решением конфисковать замороженные российские активы, чтобы помочь восстановить Украину, и получил подтверждение дополнительной военной помощи.

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Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве

Зеленский встретился с премьер-министром Дании на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить двустороннее соглашение о безопасности, оборонную поддержку Украины и совместное с Данией производство беспилотников.

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Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве

"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил военно-воздушным силам страны за уничтожение двух вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35 во время атак на позиции украинских войск на востоке страны.

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"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов