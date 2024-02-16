Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Конгрессу США с просьбой как можно быстрее принять помощь Украине. Об этом Шольц сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Хочу обратиться к американскому Конгрессу. Обратиться и просить их о принятии тех решений, которые нужны Украине сейчас, чтобы обеспечить их финансовую и военную поддержку", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что все хотят, чтобы эта война быстрее закончилась, как и все в Украине, но россия не готова к длительному и справедливому миру.

"Наоборот, она дальше преследует свои цели, как путин недавно снова нам продемонстрировал. Два года после начала этой ужасной войны. Поэтому мы посылаем российскому президенту: мы не снизим помощь Украине. Мы и в дальнейшем стоим рядом с украинками и украинцами", - добавил Шольц.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предусмотрела на военную помощь Украине в этом году 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро- обязательства на последующие годы.