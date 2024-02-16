Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дальнейшую помощь Украине во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой
Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.
Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал
В Киевской области открылся реабилитационный зал.
Необходимо более 15 миллиардов долларов: Кубраков обсудил потребности Украины со спецпредставительницей США Прицкер
Вице-премьер-министр Кубраков обсудил с американскими чиновниками финансовые потребности Украины на восстановление и усиление защиты морского экспорта из-за усиления блокады на польской границе.
"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального
Зеленский прокомментировал, что Навальный, очевидно, был убит путиным, как и тысячи других, тогда как Шольц сказал, что Навальный заплатил за свою смелость жизнью, критикуя российский режим.
Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности
Германия будет продолжать поддерживать независимость Украины и ее обороноспособность против России через новое соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь, помощь в разминировании и инфраструктурную помощь.
Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке
Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.
Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность
Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.
Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя
Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему пророссийскому политику за публичные призывы к уничтожению Украины и поддержку ее вторжения в социальных сетях и на российском телевидении.