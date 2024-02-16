Шольц закликав Конгрес США швидше ухвалити фінансову підтримку Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити подальшу допомогу Україні під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Конгресу США з проханням якнайшвидше ухвалити допомогу Україні. Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
"Хочу звернутися до американського Конгресу. Звернутися і просити їх про прийняття тих рішень, які потрібні Україні зараз, щоб забезпечити їх фінансову і військову підтримку", - сказав Шольц.
Він наголосив, що всі хочуть, щоб ця війна швидше закінчилася, як і всі в Україні, але росія не готова до тривалого і справедливого миру.
"Навпаки, вона далі переслідує свої цілі, як путін нещодавно знову нам продемонстрував. Два роки після початку цієї жахливої війни. Тому ми надсилаємо російському президенту: ми не знизимо допомогу Україні. Ми і надалі стоїмо поруч із українками та українцями", - додав Шольц.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.