Німеччина передбачила на цей рік 1,7 млрд євро допомоги для України - Шольц
Київ • УНН
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Німеччина виділила 1,7 мільярда євро військової допомоги Україні цього року і зобов'язалася виділити ще 6 мільярдів євро на наступні роки.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.
Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Стосунки між Німеччиною та Україною протягом останніх років вийшли на якісно новий рівень. Від самого початку ми підтримували Україну в її героїчній боротьбі фінансово, політично, а також зброєю. Військову допомогу Україні на цей рік ми передбачили у розмірі 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - це є зобов’язання на наступні роки. Загалом Німеччина на військову допомогу виділила 28 млрд євро
Він додав, що путін не досяг жодної зі своїх цілей, а українські збройні сили відвоювали більше половини тих територій, які окупували росіяни. Сила спротиву людей в Україні гідна подиву.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання з канцлером ФРН Олафом Шольцем угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною, назвавши її безпрецедентним документом, що лише на цей рік передбачає понад 7 млрд євро підтримки від ФРН.