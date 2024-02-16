Німеччина передбачила на цей рік 1,7 млрд євро допомоги для України - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна передбачила на військову допомогу Україні в цьому році 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.

Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Стосунки між Німеччиною та Україною протягом останніх років вийшли на якісно новий рівень. Від самого початку ми підтримували Україну в її героїчній боротьбі фінансово, політично, а також зброєю. Військову допомогу Україні на цей рік ми передбачили у розмірі 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - це є зобов’язання на наступні роки. Загалом Німеччина на військову допомогу виділила 28 млрд євро