Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна предусмотрела на военную помощь Украине в этом году 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро- обязательства на последующие годы.

Об этом Шольц сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Отношения между Германией и Украиной в последние годы вышли на качественно новый уровень. С самого начала мы поддерживали Украину в ее героической борьбе финансово, политически, а также оружием. Военную помощь Украине на этот год мы предусмотрели в размере 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - это обязательства на последующие годы. В целом Германия на военную помощь выделила 28 млрд евро - сказал Шольц.

Он добавил, что путин не достиг ни одной из своих целей, а украинские вооруженные силы отвоевали более половины тех территорий, которые оккупировали россияне. Сила сопротивления людей в Украине достойна удивления.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание с канцлером ФРГ Олафом Шольцем соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией, назвав его беспрецедентным документом, который только на этот год предусматривает более 7 млрд евро поддержки от ФРГ.