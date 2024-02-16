Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия выделила 1,7 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году и обязалась выделить еще 6 миллиардов евро на последующие годы.
В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Кропивницком и, согласно предупреждениям военно-воздушных сил, ракеты двигались в направлении Кременчуга, Полтавы и Кропивницкого.
WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы
Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.
На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.
Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст
ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения по безопасности.
В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.
На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года
На Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных. В центре контроля и профилактики болезней добавляют, что в 5 случаях он регистрировался у домашних животных
россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер
Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.
Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях
Командующий Тарнавский объявил о решении об отходе с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки на новые позиции.
Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики
По данным Министерства экономики, частный сектор Украины нуждается в $5,8 млрд инвестиций в 2024 году для восстановления промышленности и торговли, поврежденных войной.