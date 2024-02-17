Шольц ухилився від запитань про Taurus і вступ України в НАТО
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц уникав прямих відповідей щодо надання Україні ракет дальнього радіусу дії та підтримки вступу України до НАТО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки сьогодны ухилився від прямих відповідей на запитання, чому ФРН не надає Збройним силам України далекобійні крилаті ракети Taurus та чи підтримає він вступ України в НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу влітку, пише УНН з посиланням на DW.
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Запитання ведучої, чому Німеччина не передає Україні Taurus, Шольц назвав "дивним", адже, за його словами, всі знають, що ФРН найбільше в Європі витрачає на військову допомогу Україні та надає їй "все необхідне, щоб мати шанс захистити свою країну".
"Важливо, що ми приймаємо правильні рішення за нинішнього сценарію. Ми маємо збільшити виробництво боєприпасів, озброєння... Ми крок за кроком вирішуємо, що потрібно зробити в потрібний момент", - сказав Шольц.
Канцлер ФРН не відповів прямо і на уточнююче запитання, чи не виключає він надання ЗСУ цих ракет у майбутньому. "Ми робитимемо достатньо і будемо потужними в підтримці України", - сказав Шольц.
Ведуча відреагувала на таку відповідь реплікою "Політик", що викликало сміх та аплодисменти в залі.
Народний депутат України Олексій Гончаренко запитав у Шольца, чи підтримає він вступ України в НАТО на липневому саміті Альянсу в США. Той відповів, що "є чітке рішення саміту у Вільнюсі", як рухатись в цьому питанні, у деталі якого зараз немає сенсу вдаватись, але лідери "написали щиро те, що мали на увазі".
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