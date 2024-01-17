Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

Депутаты немецкого парламента не поддержали представление оппозиции требовать от правительства передачи Украине ракет Taurus, передает УНН со ссылкой на Немецкий Бундестаг.

Так, депутаты проголосовали против проекта резолюции, которая призывает Бундестаг предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Проект резолюции был отклонен в результате поименного голосования 485 голосами против, 178 голосами "за" и 3 воздержались.

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2 января после очередного обстрела рф в Бундестаге снова призвали дать Украине Taurus.