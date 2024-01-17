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Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 18:44  •  12336 просмотра

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Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Депутаты немецкого парламента не поддержали представление оппозиции требовать от правительства передачи Украине ракет Taurus, передает УНН со ссылкой на Немецкий Бундестаг. 

Так, депутаты проголосовали против проекта резолюции, которая призывает Бундестаг предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Проект резолюции был отклонен в результате поименного голосования 485 голосами против, 178 голосами "за" и 3 воздержались.

Дополнение

2 января после очередного обстрела рф в Бундестаге снова призвали дать Украине Taurus.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Німецький Бундестаг не підтримав заклик передати Україні ракети Taurus
German Bundestag does not support the call to transfer Taurus missiles to Ukraine
Новости по теме

Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Война •   •  12336 просмотра
Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus

В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters

Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.

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В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters

Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.

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Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали военную технику рф неподалеку от железнодорожной станции

Украинские партизаны зафиксировали скопление российской военной техники в оккупированной Евпатории. Вся собранная информация оперативно передана Вооруженным силам Украины.

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Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных

Город Бремен передал Одесской областной детской клинической больнице современный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Пожертвование является частью проекта, направленного на укрепление потенциала одесской больницы.

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Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных

В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

Всемирный экономический форум открывает GovTech-центр в Киеве, что делает Украину второй страной в мире, которая принимает такую платформу. Центр будет способствовать цифровой трансформации правительства, развитию электронного управления и цифровых навыков.

Политика •   •  14349 просмотра
В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech

На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии

российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.

Общество •   •  11680 просмотра
На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии

Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.

Криминал и ЧП •   •  11556 просмотра
Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР

Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.

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Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей

Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.

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Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей