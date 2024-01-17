Німецький Бундестаг не підтримав заклик передати Україні ракети Taurus

Депутати німецького парламенту не підтримали подання опозиції вимагати від уряду передачі Україні ракет Taurus, передає УНН з посиланням на Німецький Бундестаг.

Так, депутати проголосували проти проєкту резолюції, яка закликає Бундестаг надати Україні крилаті ракети Taurus. Проєкт резолюції було відхилено в результаті поіменного голосування 485 голосами проти, 178 голосами "за" і 3 утрималися.

Доповнення

2 січня після чергового обстрілу рф у Бундестазі знову закликали дати Україні Taurus.