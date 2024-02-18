Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки поставить Україні ракети Taurus
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина зрештою поставить Україні високоточні крилаті ракети Taurus.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина все ж таки з часом поставить Україні високоточні крилаті ракети Taurus. Про це він заявив на полях Мюнхенської конференції з безпеки 17 лютого, передає УНН з посиланням на DW.
"Той факт, що ви не чуєте чіткого ні, це вже сама по собі відповідь. Ми, як і раніше, вважаємо, що такі проблеми колись будуть вирішені, життя за останні два роки навчило нас цього", - заявив він Кулеба.
Кулеба нагадав, що досі будь-яка дискусія про постачання Україні нових видів озброєнь починалася з відмови, уряд ФРН вагався і перед тим, як передати Києву танки Leopard.
Кулеба обґрунтував свої надії тим, що Німеччина нині помітно посилює підтримку України. За словами міністра, це продемонстрував і візит президента України Володимира Зеленського до Берліна, під час якого було підписано довгострокову угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами, а також схвалено виділення Києву нового пакета військової допомоги.
Кулеба підкреслив особливу важливість ракет Taurus для України.
"Є лише один шлях зруйнувати російський потенціал в Україні. Його необхідно вразити в глибині окупованих територій, і Taurus поряд з американськими ракетами ATACMS - найсучасніший вид озброєнь для виконання цього завдання. Якщо ми хочемо вдарити за лінію фронту, порушити їхню логістику, знищити їхні арсенали, то цього можна зробити лише за допомогою ракет великої дальності", - пояснив глава МЗС України.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ухилився від прямих відповідей на запитання, чому ФРН не надає Збройним силам України далекобійні крилаті ракети Taurus.
У січні Німецький Бундестаг не підтримав заклик передати Україні ракети Taurus.