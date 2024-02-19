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Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Чак Шумер

Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Чак Шумер

Київ • УНН

 • 116048 перегляди

Лідер сенатської більшості Чак Шумер закликав спікера Палати представників Майка Джонсона та республіканців ухвалити законопроект про надання допомоги таким союзникам, як Україна, для протидії російській агресії та захисту демократії.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. Зокрема, він наголосив на нагальності ухвалення допомоги Україні через смерть лідера російської опозиції Олексія навального, адже на кону демократичні цінності, передає УНН.

Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж побачити, як Конгрес коливається у своїй підтримці України. Ніщо не допомогло б йому більше на полі бою. Війна в Україні – це не ізольована регіональна боротьба. Комуністична партія Китаю, іранський режим і всі наші супротивники радітимуть, якщо Америці не вдасться захистити демократію та союзника, який цього потребує. Якщо Америка підведе одного з наших друзів, інші припустять, що ми підведемо їх теж. І вони діятимуть відповідно".

— заявив Шумер.

Деталі

Лідер демократів в Сенаті також додав, що смерть Навального зараз робить ще більш терміновим питання про прийняття додатку до Національної безпеки. Шумер закликав до нових дій, оскільки вони стосуються інтересів національної безпеки. Він зауважив, що цей двопартійний законопроект лежить у Джонсона на столі, а путін спостерігає. Сенатор сказав, що деякі з найбільших викликів національній безпеці Америки залежать від того, на скільки швидко Палата представників ухвалить двопартійний пакет заходів безпеки.

Ми повинні схвалити інвестиції, які гарантують безпеку нашої країни, гарантують безпеку наших партнерів і не дадуть нашим супротивникам отримати перевагу над нами. ... Смерть відважного лідера російської опозиції Навального свідчить про надзвичайно високі ставки з додатковим пакетом: наша безпека, наші цінності, наша відданість демократії. Це перший платіж за виживання західної демократії та виживання американських цінностей. 

, – додав Шумер.

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Контекст

Лідери Республіканської партії у США не хочуть ухвалювати черговий транш допомоги для України доки не буде затверджений законопроєкт, що врегулює питання безпеки кордонів у США.

Позиція Джонсона близька до інтересів Дональда Трампа, і багатьох консерваторів з Республіканської партії. Втім цю думку не поділяє переважна більшість законодавців Палати представників, які усвідомлюють екзистенційну загрозу європейській демократії — і національній безпеці США — в разі якщо росія перемагатиме.

Зазначимо, що 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34 дол. млрд, з яких 60 дол. млрд передбачено для Києва.

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Міністр оборони Німеччини закликав США надати додаткову військову допомогу Україні, позаяк ненадання цієї фінансової підтримки може завдати шкоди економіці Америки.

Президент Володимир Зеленський, Україна очікує позитивного рішення Конгресу США щодо пакету військової допомоги, який є життєво важливим для збереження американського стратегічного партнерства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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