Поразка України матиме руйнівні наслідки для США – Чак Шумер
Київ • УНН
За словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, якщо Україна програє війну Росії, це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.
Якщо Україна програє війну Росії, то це матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає УНН із посиланням на CNN.
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У цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".
Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине
Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.
Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.
Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь
Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Чак Шумер19.02.24, 22:11 • 116050 переглядiв