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Поразка України матиме руйнівні наслідки для США – Чак Шумер

Київ • УНН

 • 36670 перегляди

За словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, якщо Україна програє війну Росії, це матиме руйнівні наслідки для Сполучених Штатів.

Поразка України матиме руйнівні наслідки для США – Чак Шумер

Якщо Україна програє війну Росії, то це матиме "руйнівні наслідки" для Сполучених Штатів. Про це заявив лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер після візиту в Україну, передає УНН із посиланням на CNN.

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У цьому контексті він наголосив на необхідності надати Києву більше допомоги і пообіцяв не "кидати" європейського союзника. За його словами, цей рік є "вирішальним моментом в історії світу".

Це поворотний момент, переломний момент щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе – наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі. Коли ми відправилися туди (в Україну – ред.), ми сказали українському народу: Америка вас не покине

сказав Чак Шумер

Політик підкреслив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема йдеться про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

Він зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь

додав Шумер.

Ніщо не зробило б путіна щасливішим зараз, ніж вагання Конгресу у підтримці України - Чак Шумер19.02.24, 22:11 • 116050 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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