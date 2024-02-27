Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке

Президент Джо Байден дал интервью комику Сету Мейерсу, находясь в понедельник в Нью-Йорке на предвыборной акции. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Шоу опубликовало ролик с появлением Байдена в социальных сетях, а комик и актриса Эми Полер отметила, что Байден был гостем первого шоу, когда он был вице-президентом. Полер сказала, что она может заставить его вернуться, что побудило Байдена войти в студию.

"Приятно вернуться", - сказал Байден Мейерсу. "Почему ты не пригласил меня раньше?"

Участвуя в нынешних президентских выборах, Байден ищет дополнительные способы достучаться до избирателей, в основном избегая пресс-конференций в Белом доме и записанных встреч с текстовыми репортерами. Байден также пропустил традиционное президентское интервью перед Суперкубком.

Мейерс часто критиковал бывшего президента Дональда Трампа.

За первые три года пребывания на посту президента Байден провел 33 пресс-конференции, что является наименьшим количеством за этот период после Рональда Рейгана.

После записи интервью Байден остановился, чтобы отведать мятного мороженого.

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