Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке
Киев • УНН
Президент Байден дал интервью комику Сету Майеру во время предвыборной кампании в Нью-Йорке, чтобы охватить больше избирателей за пределами традиционных пресс-конференций.
Президент Джо Байден дал интервью комику Сету Мейерсу, находясь в понедельник в Нью-Йорке на предвыборной акции. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Шоу опубликовало ролик с появлением Байдена в социальных сетях, а комик и актриса Эми Полер отметила, что Байден был гостем первого шоу, когда он был вице-президентом. Полер сказала, что она может заставить его вернуться, что побудило Байдена войти в студию.
"Приятно вернуться", - сказал Байден Мейерсу. "Почему ты не пригласил меня раньше?"
Участвуя в нынешних президентских выборах, Байден ищет дополнительные способы достучаться до избирателей, в основном избегая пресс-конференций в Белом доме и записанных встреч с текстовыми репортерами. Байден также пропустил традиционное президентское интервью перед Суперкубком.
Мейерс часто критиковал бывшего президента Дональда Трампа.
За первые три года пребывания на посту президента Байден провел 33 пресс-конференции, что является наименьшим количеством за этот период после Рональда Рейгана.
После записи интервью Байден остановился, чтобы отведать мятного мороженого.
NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена26 февраля 2024, 04:00 • 28365 просмотров
Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке
Президент Байден дал интервью комику Сету Майеру во время предвыборной кампании в Нью-Йорке, чтобы охватить больше избирателей за пределами традиционных пресс-конференций.
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