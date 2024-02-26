NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена
Киев • УНН
Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.
Политтехнолог Стив Крамер, который сотрудничает с Демократической партией, заявил, что подделал голос президента США Джо Байдена и провел обзвон избирателей в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
По данным телеканала, созданный с помощью искусственного интеллекта, дипфейк призвал местных демократов бойкотировать внутрипартийные выборы.
Как признался сам Крамер, обзванивать людей, которые с наибольшей вероятностью пришли голосовать, он начал 20 января - за два дня до праймериз в Нью-Гемпшире.
Автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии
При этом Крамер добавил, что властям страны стоит принять необходимые меры, чтобы в будущем такого не повторилось.
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NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена
Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.
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