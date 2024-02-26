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NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 04:00  •  3369 просмотра

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Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.

Политтехнолог Стив Крамер, который сотрудничает с Демократической партией, заявил, что подделал голос президента США Джо Байдена и провел обзвон избирателей в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, созданный с помощью искусственного интеллекта, дипфейк призвал местных демократов бойкотировать внутрипартийные выборы.

Как признался сам Крамер, обзванивать людей, которые с наибольшей вероятностью пришли голосовать, он начал 20 января - за два дня до праймериз в Нью-Гемпшире.

Автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии

говорится в заявлении политтехнолога.

При этом Крамер добавил, что властям страны стоит принять необходимые меры, чтобы в будущем такого не повторилось.

Инвестировав всего 500 долларов, каждый может повторить мой обзвон

предупредил он.

Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"23 февраля 2024, 14:37 • 15575 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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NBC News: У США політтехнолог-демократ зізнався у створенні дипфейку Байдена
NBC News: Democratic political strategist confesses to creating Biden's diplomatic hack in the US
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NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.

Политика •   •  3369 просмотра
NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

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