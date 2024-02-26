NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Политтехнолог Стив Крамер, который сотрудничает с Демократической партией, заявил, что подделал голос президента США Джо Байдена и провел обзвон избирателей в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, созданный с помощью искусственного интеллекта, дипфейк призвал местных демократов бойкотировать внутрипартийные выборы.

Как признался сам Крамер, обзванивать людей, которые с наибольшей вероятностью пришли голосовать, он начал 20 января - за два дня до праймериз в Нью-Гемпшире.

Автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием легкодоступной онлайн-технологии говорится в заявлении политтехнолога.

При этом Крамер добавил, что властям страны стоит принять необходимые меры, чтобы в будущем такого не повторилось.

Инвестировав всего 500 долларов, каждый может повторить мой обзвон предупредил он.

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