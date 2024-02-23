Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что на Купянском направлении военные рф якобы нашли доказательства "торговли органами украинских военных". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

По словам пропагандистов, постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тела расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области, - говорится в сообщении.

Детали

На самом деле информация, которую распространяют рашисты, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества.

Информационная кампания о черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого российские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда тот был под контролем ВСУ.

Напомним

россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.