Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"
Киев • УНН
россия распространила фейковую историю о том, что она нашла доказательства "торговли органами украинских военных" в Харьковской области с целью дискредитации руководства Украины.
Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что на Купянском направлении военные рф якобы нашли доказательства "торговли органами украинских военных". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
По словам пропагандистов, постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тела расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области,
Детали
На самом деле информация, которую распространяют рашисты, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества.
Информационная кампания о черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого российские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.
Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда тот был под контролем ВСУ.
Напомним
россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.
Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"
россия распространила фейковую историю о том, что она нашла доказательства "торговли органами украинских военных" в Харьковской области с целью дискредитации руководства Украины.
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