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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"

Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 14:37  •  7633 просмотра

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россия распространила фейковую историю о том, что она нашла доказательства "торговли органами украинских военных" в Харьковской области с целью дискредитации руководства Украины.

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что на Купянском направлении военные рф якобы нашли доказательства "торговли органами украинских военных". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

По словам пропагандистов, постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тела расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области,

- говорится в сообщении.

Детали

На самом деле информация, которую распространяют рашисты, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества.

Информационная кампания о черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого российские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда тот был под контролем ВСУ.

Напомним

россия распространила фейковое видео, в котором утверждалось, что приемный сын украинского военачальника поддержал вторжение, но на самом деле он был сыном бывшей жены от другого брака, и они не поддерживали никаких контактов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severodonetskСеверодонецк
ukrainaУкраина
iziumИзюм
kharkivХарьков
Пропагандисти рф поширюють фейки про "торгівлю органами українських військових"
Russian propagandists spread fake news about "trafficking in organs of Ukrainian military"
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Пропагандисты рф распространяют фейки о "торговле органами украинских военных"

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