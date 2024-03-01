Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"

Конгресс США одобрил очередное краткосрочное продление финансирования федерального правительства, которое позволит некоторым федеральным ведомствам функционировать до 8 марта, а другим - до 22 марта, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Законопроект, одобренный Палатой представителей, а затем Сенатом, позволит Конгрессу избежать частичной остановки правительства ("шатдауна") в субботу.

Это уже четвертое продление финансирования за последние месяцы.

Руководство Республиканской партии озвучивает возросшие ожидания, что оно будет последним перед тем, как Конгресс одобрит окончательный пакет расходов на весь год в размере свыше 1,6 триллиона долларов.

Президент США Джо Байден назвал голосование в Конгрессе "хорошей новостью для американского народа".

При этом президент США заявил, что Конгресс должен принять дополнительные меры, чтобы помочь Украине.

"В ближайшие дни Конгресс должен выполнить свою работу и принять законопроекты о финансировании на весь год, которые принесут пользу американскому народу, – говорится в заявлении президента США. – Республиканцы Палаты представителей должны принять решение по двухпартийному дополнительному пакету в области национальной безопасности, который уже был одобрен в Сенате при подавляющей двухпартийной поддержке и будет одобрен в Палате представителей, если будет вынесен на голосование"

"С каждым днем, когда республиканцы в Палате представителей отказываются провести голосование по двухпартийному дополнительному пакету в области национальной безопасности, последствия для Украины становятся все более серьезными", – предупредил Байден.

Спикер Джонсон пообещал, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно"