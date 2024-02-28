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"Україні потрібна зброя": голови понад 20 парламентів написали листа спікеру Джонсону

Київ • УНН

 • 30453 перегляди

Спікери 23 парламентів та президент Європейського парламенту закликали спікера Палати представників Конгресу США винести на голосування законопроект про виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги та сприяти його ухваленню.

"Україні потрібна зброя": голови понад 20 парламентів написали листа спікеру Джонсону

Спікери 23 парламентів, у тому числі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, та президент Європейського парламенту закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона внести на розгляд законопроект про надання Україні допомоги обсягом близько 60 мільярдів доларів і сприяти ухваленню Конгресом США цього історичного рішення. Про це повідомив у середу ініціатор цього листа, голова ВР Руслан Стефанчук, пише УНН.

"Відкритий лист спікерів 23-ох парламентів та очільниці Європарламенту до спікера Палати представників США Майка Джонсона. Я, як ініціатор цього листа, вдячний своїм колегам за таку швидку й широку підтримку", - написав Стефанчук у X.

У цьому відкритому листі ми, очільники парламентів, просимо свого американського колегу внести на розгляд Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроект HR 815 про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі $60,06 млрд для допомоги Україні

- вказав Стефанчук.

Голова ВР зазначив, що наразі законопроект переданий до Палати представників та, "згідно з правилами процедури, спікер Майк Джонсон має повноваження щодо його внесення на розгляд нижньою палатою американського Конгресу".

Ми, спікери парламентів, закликали спікера Майка Джонсона сприяти ухваленню Конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби. Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США. Україні потрібна допомога! Україні потрібна зброя! Україна повинна перемогти!

- наголосив Стефанчук.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден і лідери Конгресу від демократів та республіканців збиралися в Овальному кабінеті Білого дому 27 лютого, для обговорення у тому числі голосування щодо підтримки України.

За підсумками спікер Джонсон заявив, що винесе на голосування допомогу Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34 млрд дол. Приблизно 60 млрд дол. з цієї допомоги передбачено для України. Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.  

Серед республіканців перепоною називали позицію Джонсона.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Європейський парламент
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